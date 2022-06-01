В Украине Дворников наладил более упорядоченный процесс управления войсками РФ.

Назначение Путиным Александра Дворникова командующим оккупационными силами в войне с Украиной существенно ничего не поменяло.

Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам американских и других западных официальных лиц, в первые недели войны Россия вела свою военную кампанию из Москвы, и на местах не было центрального военного командира, который мог бы командовать. В начале апреля, после того как проблемы с логистикой и моральным духом России стали очевидны, Путин поручил генералу Дворникову руководить упорядоченными военными действиями.

В Украине Дворников наладил более упорядоченный процесс: российские пилоты начали координировать свои действия с наземными войсками для достижения аналогичной цели в восточном регионе Донбасса, и российские подразделения обсуждали друг с другом общие цели.

Но Дворникову не удалось изменить характер российской армии, которая до сих пор руководится по доктринальному методу в советском стиле.

В то же время, по словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и оказались особенно ловкими в адаптации к обстоятельствам.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, так как у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Генштаба, ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том участке была заблокирована контрнаступательными мероприятиями украинских защитников.

В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов в Херсонском направлении.

Украинские военные уничтожили уже 30,5 тысячи оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

В США считают, что следующие недели боев в Украине будут решающими.

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