Он указал, что на Западе считали, что это контрнаступление даст Украине преимущество на переговорах с РФ, однако к настоящему времени от этого мнения начали отказываться.

Власти стран Запада склоняются к тому, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить, благодаря одному контрнаступлению ВСУ.

Такое мнение высказал один из наиболее авторитетных военных аналитиков Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, передает Би-би-си. Кофман оценил контрнаступление, в ходе которого ВСУ удалось прорвать российскую оборону. Однако он не склонен называть это решающим прорывом. По его мнению, украинские военные "расширяют брешь", но пока ее масштабы не позволяют говорить о переломе, который может наступить, если ВСУ введут в бой бронетехнику.

Он указал, что на Западе считали, что это контрнаступление даст Украине преимущество на переговорах с РФ, однако к настоящему времени "от этого мнения, хотя и не полностью отказались, но оно в значительной степени отходит на второй план".

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"Люди понимают, что война будет долгой и потенциальные способы сделать эту войну короткой остались в прошлом. Основное планирование должно сосредоточиться на более затяжной войне, в которой, как и во всех войнах, будут разные фазы", - высказал мнение эксперт.

Коме того Кофман указал, что если в ходе контрнаступления ВСУ возьмут Токмак, то это будет означать успех операции.

Помимо этого аналитик высказал мнение, что возможное предоставление Украине ATACMS поможет ВСУ, но не станет решающим. Аналитик считает, что если украинские военные получат вариант этой ракеты с кассетной, а не фугасной боеголовкой, это поможет им поражать большее число российских целей. Однако Кофман отметил, что ВСУ будет сложно определять цели, положение которых быстро меняется, или же в этом вопросе им придется полагаться на помощь западных союзников.

Война в Украине: контрнаступление

Украина долго готовилась к контрнаступлению и летом его начала. Хотя операция продвигается не так быстро, ВСУ все же освобождают территории от оккупантов.

При этом, по мнению многочисленных аналитиков, контрнаступление идет так, как нужно, особенно если учесть огромные минные поля и то, как к нему подготовились оккупанты.

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