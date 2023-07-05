Россияне могут попытаться уничтожить станцию без возможности ее восстановления.

Теоретически стоит рассматривать два больших негативных сценария на Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина. По его словам, реакторы ЗАЭС не взорвутся самостоятельно, ведь их конструкция усовершенствована после Фукусимы. Впрочем, россияне могут специально взорвать реакторы.

"Именно оно точно не взорвется. Это сложнее, чем взорвать даже Каховскую плотину. Это надо потратить огромное количество взрывчатых веществ для того, чтобы поднять крышки реакторов и чтобы произошел реальный большой выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Огромные усилия, огромное количество взрывчатки-сложный процесс. И слава Богу, я не слышал никакой информации о том, что соответствующее количество взрывчатых веществ завезено на Запорожскую атомную. Все-таки за ней следят внимательно, в том числе там криво-косо, но работает МАГАТЭ. И я не думаю, что этот сценарий стоит рассматривать", - сказал Харченко.

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Впрочем, возможен вариант "ничьи", когда оккупанты просто уничтожат возможность возобновить работу станции и ее реакторов. Тем временем россияне получили приказы выезжать со станции. На ротацию это не похоже.

"Самое плохое (что могут совершить оккупанты - УНИАН), еще раз: фактический подрыв реакторов, уничтожение крышек реакторов, выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Если этот выброс будет массирован и мощно спланирован, то в принципе там где-то от Приуралья до Пиренеев абсолютно все почувствуют. 100% Россия будет накрыта к Уралу, это без вопросов. Если вскроют крышки реакторов, если взорвут всю эту махину – 6 штук. Шесть гигаватных реакторов. Если их взорвать настолько, что крышки снесены, воздух имеет доступ к активной зоне и все это поднимается, то, поверьте мне, будет глубоко по барабану, в какую сторону ветер. По меньшей мере на территории всей Европы и Азии к Уралу глубоко будет по барабану, куда ветер дует", - сказал Харченко

Однако чиновник не верит, что россияне успеют взорвать шесть реакторов. "Но те, кто там на месте, такой персонал может быть, который не будет понимать угрозы", - добавил он.

Харченко опасается, что россияне уничтожат возможность использования реакторов. Тогда это будут просто радиоактивные могильники большого размера.

"Вот этого я действительно боюсь, и мне очень жаль, потому что это очень важный актив. И я искренне надеюсь, что когда - то будет расследовано, как случилось так, что станция не была прикрыта и что станцию фактически отдали без боя", - добавил он.

Ситуация на ЗАЭС - главные новости

4 июля Генштаб заявил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков атомной электростанции разместили посторонние предметы, которые похожи на взрывные устройства. В результате подрыва бомб не должны повредиться энергоблоки, но может быть создана картинка "обстрелов со стороны украинских сил".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в случае подрыва ЗАЭС возникнет общая опасность, поскольку "радиация никого не оставляет в стороне".

По состоянию на среду, 5 июля, временно оккупирована россиянами Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Радиационный фон в пределах нормы.

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