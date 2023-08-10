В целом наблюдается ежедневно падение морально-боевого настроения врага на южном фронте.

На оккупированном юге оккупанты дислоцируются среди местного населения, скрываясь от украинских сил обороны. Об этом сказала в эфире телемарафона единых новостей руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Оккупанты на левом берегу, сосредоточив свои силы - и живую силу, и технику, понимают, что мы отрабатываем контрбатарейно и это значит, что им покоя не будет ни в одной точке. Именно поэтому они пытаются распределять свои места дислокации среди местного населения. И этим усложняют работу ВСУ", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Силы обороны Украины "не работают" по гражданским объектам.

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"Мы осознаем ответственность перед нашими гражданами, которые находятся в оккупации. И поэтому такая тщательная работа-выявление подобных пунктов и точечное их уничтожение - это очень кропотливая работа, но потом невероятно результативная", - отметила представитель ОК "Юг".

По словам Гуменюк, поражение пункта управления в Новой Каховке имело результат и раскоординировало часть войска россиян.

"Командный пункт уничтожен, а это значит, что снова во вражеское войско внесен определенный беспорядок. Потому что нет управления, оно требует переформатирования. И видим, что морально-психологический дух подрывается с каждым днем усложненной логистикой, отсутствием управления и возможностью быть пораженным даже в таких защищенных объектах", - подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, утром 9 августа Силы обороны Украины поразили пункт управления российской армии в оккупированной Новой Каховке. Местные жители обнародовав в интернет-сети фото и видео с места "прилета" отмечали, что это происходит на территории промзоны, где базировались оккупанты.

Бывший советник ОПУ Алексей Арестович прогнозирует, что успешное продвижение ВСУ в рамках контрнаступления очень скоро приведет к тому, что фронт россиян на юге начнет "трещать по швам".

По данным Генштаба, наши Силы обороны продолжают уничтожать силы врага, нанося авиационные и артиллерийские удары. Отдельно, авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 9 августа, нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также попали по зенитно-ракетному комплексу и логистическому хабу противника.

Ракетно-артиллерийские войска за сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника.

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