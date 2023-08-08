У россиян не хватает резервов для прикрытия всех направлений, отметил экс-советник ОПУ.

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются в рамках контрнаступления, и очень скоро фронт на Юге начнет трещать по швам, прогнозирует бывший советник ОПУ Алексей Арестович.

"Те резервы, которые у РФ есть, не в состоянии блокировать все направления на Южном фронте. Их уже четыре основных, а у них хватило только на два. А теперь представьте, что еще одно добавится или два, на что мы вполне имеем силу и вполне можем сыграть в эту игру. Это еще не трещит фронт, но очень-очень близко, - уверен он. - Как всегда, российские пропагандисты побежали рассказывать и показывать, как они героически победили… а это верный знак, что дела у них крайне скверные, и они сами их оценивают, как скверные".

По его мнению, через две-три недели "где-то там обязательно рванет":

"Потому что россияне уже не вытягивают по резервам, дураки. Они очень неграмотно используют эти резервы в этой операции, и украинское командование уверенно переигрывает".

Война в Украине - ситуация на Юге

Как писал УНИАН, на южном направлении украинские защитники нанесли мощные удары по российским войскам, ликвидировав более сотни военных РФ.

"Силы обороны продолжают ведение контрбатарейной борьбы. Ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач за двое предыдущих суток "минуснули" сотню оккупантов", - сообщило Оперативное командование "Юг".

Также ВСУ уничтожили две лодки оккупантов, зенитно-ракетный комплекс "Тор-2М", который РФ использует для прикрытия от ударов по военным объектам.

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