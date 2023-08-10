Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники.
Как сообщается в утренней сводке Генштаба, наши пилоты атаковали также зенитно-ракетный комплекс и логистический хаб противника.
В то же время воины ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника.
Отмечается, что оккупанты нанесли 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.
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Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях. В течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения.
По словам эксперта, российские оккупанты постоянно сообщают о победах на фронте, хотя на самом деле никаких успехов не имеют и изо всех сил стараются удержать свои позиции.
Потери врага, по последним данным, ориентировочно составили около 251 тыс. 620 человек.