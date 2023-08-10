Наш защитники уничтожили также склад боеприпасов и станцию РЭБ врага.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, наши пилоты атаковали также зенитно-ракетный комплекс и логистический хаб противника.

В то же время воины ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника.

Видео дня

Отмечается, что оккупанты нанесли 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях. В течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения.

По словам эксперта, российские оккупанты постоянно сообщают о победах на фронте, хотя на самом деле никаких успехов не имеют и изо всех сил стараются удержать свои позиции.

Потери врага, по последним данным, ориентировочно составили около 251 тыс. 620 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: