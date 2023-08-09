На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях. В течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, сегодня российские захватчики нанесли два ракетных и 28 авиационных удара, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

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В то же время враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки. Кроме того, от артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. На этом направлении оккупанты, в частности нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что захватчики также нанесли авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и спорного и Веселого Донецкой области.

"На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки, Львова, Камышан Херсонской области, а артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 9 августа, Генштаб заявил, что авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один - по зенитно-ракетному комплексу и еще один - по логистическому хабу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект противника.

В Минобороны отметили, что российские захватчики сейчас сосредотачивают основные усилия на попытках прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Впрочем, их попытки безуспешны.

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