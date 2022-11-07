Враг использует большее количество авиации, а соответственно и украинские военные сбивают больше вражеских самолетов и вертолетов.

На Южном направлении продолжаются интенсивные наступательные действия украинских войск.

Как сообщил на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, в последние недели участились случаи сбития украинскими военными вражеской авиации.

"Идут интенсивные наступательные действия наших войск. Это обуславливает использование врагом большего количества авиации... в частности штурмовой авиации и вертолетов...",- сказал Игнат.

По словам представителя командования, весомый вклад в сбитие вражеской авиации сделала немецкая система IRIS-T.

Потери врага по состоянию на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, на юге ВСУ нанесли по врагу около 90 огневых ударов, зенитным ракетным подразделением ВСУ в Бериславском районе Херсонщины был сбит вражеский штурмовик Су-25.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 277 боевых самолетов и 260 вертолетов. Ликвидировано 76 460 оккупантов.

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

В конструкции IRIS-T SLM воплощен принцип полной независимости от шасси. Все компоненты совместимы по габаритам и креплениями со стандартными ISO 20-футовыми контейнерами и могут быть транспортированы любыми транспортными средствами, например грузовиками.

Комплекс имеет обзорную РЛС на 360 градусов, способен вести одновременный обстрел нескольких целей при любых погодных условиях. Также комплекс может подсоединять дополнительные пусковые установки в зависимости от потребностей.

В стандартной комплектации РЛС, пункт управления и пусковые установки вместе с ракетами способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

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