Аналитик Defense Express Сергей Згурец обратил внимание, что рашисты укрепляют оборону на левом берегу Херсонской области, ведь именно там есть сухопутный коридор в Крым. По его мнению, линия обороны может не спасти оккупантов.
"Действия российской армии направлены на то, чтобы попытаться построить три линии обороны на левом берегу Днепра протяженностью около 200 км, с промежутком каждой линии 15-20 км. Оккупанты ожидают форсирования Днепра со стороны ВСУ, хотя я не думаю, что мы будем форсировать реку. Но увидим, будет ли противник продолжать эту линию в Запорожской области", - сказал эксперт для "Эспрессо".
По словам Згурца, враг пытается забетонировать линии обороны и максимально долго оборонять сухопутный коридор в Крым.
"Противник строит оборону достаточно быстрыми темпами, но это не значит, что эта линия обороны пригодится армии РФ. Существуют варианты, с помощью вооружения, минимизировать эффект от обороны оккупантов", - убежден аналитик.
Ситуация в Херсонской области
В Бериславе на Херсонщине оккупанты заставляют местных эвакуироваться до 10 ноября. Людей из Херсонщины вывозят в оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.
В российских пабликах распространяется информация о том, что российские войска якобы отступают с правого берега Херсонщины на левый.
По информации Генштаба, российскую оккупационную администрацию из Херсона переместили в Скадовск.
Также в Генштабе сообщают, что оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям в городе.