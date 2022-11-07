Линия обороны может не пригодиться для армии РФ, потому что хорошее вооружение минимизирует ее эффект.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец обратил внимание, что рашисты укрепляют оборону на левом берегу Херсонской области, ведь именно там есть сухопутный коридор в Крым. По его мнению, линия обороны может не спасти оккупантов.

"Действия российской армии направлены на то, чтобы попытаться построить три линии обороны на левом берегу Днепра протяженностью около 200 км, с промежутком каждой линии 15-20 км. Оккупанты ожидают форсирования Днепра со стороны ВСУ, хотя я не думаю, что мы будем форсировать реку. Но увидим, будет ли противник продолжать эту линию в Запорожской области", - сказал эксперт для "Эспрессо".

По словам Згурца, враг пытается забетонировать линии обороны и максимально долго оборонять сухопутный коридор в Крым.

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"Противник строит оборону достаточно быстрыми темпами, но это не значит, что эта линия обороны пригодится армии РФ. Существуют варианты, с помощью вооружения, минимизировать эффект от обороны оккупантов", - убежден аналитик.

Ситуация в Херсонской области

В Бериславе на Херсонщине оккупанты заставляют местных эвакуироваться до 10 ноября. Людей из Херсонщины вывозят в оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

В российских пабликах распространяется информация о том, что российские войска якобы отступают с правого берега Херсонщины на левый.

По информации Генштаба, российскую оккупационную администрацию из Херсона переместили в Скадовск.

Также в Генштабе сообщают, что оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям в городе.