Это первая из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.

Украина получила немецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T, который усилит систему противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Отмечается, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. По информации издания, передача состоялась во вторник возле польско-украинской границы.

Видео дня

Также сообщается, что первая передача ПВО ранее планировалась на ноябрь.

ЗРК IRIS-T для Украины

Напомним, накануне в Минобороны Германии сообщили о поставке в Украину первой из четырех систем ПВО IRIS-T.

7 октября министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с председателем комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вопрос по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Ранее, военный эксперт Роман Свитан рассказал, помогут ли системы ПВО IRIS-T "закрыть небо" над Украиной.

Справка. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БпЛА.