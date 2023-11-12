В Черном море сейчас бушует шторм / фото ua.depositphotos.com

Из-за мощного шторма, который сейчас бушует в Черном море в действиях военных произошли определенные изменения. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, оперативная обстановка в этой зоне ответствености остается напряженной. 

Отмечается, что из-за непогоды враг оставил на боевом дежурстве только два боевых корабля - по одному в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.  В то же время российские захватчики четыре управляемые авиабомбы вновь сбросили в Черное море, продолжая терроризировать гражданское судоходство.

Отмечается, что из-за шторма уровень минной опасности чрезвычайно высок.

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"Полосу побережья посещать крайне нецелесообразно", - отмечают в пресс-службе.

Враг продолжает терроризировать юг Украины

По данным Сил обороны, в течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 5 авиационных ударов с применением 31 управляемой авиабомбы по населенным пунктам Херсонщины. В результате удара управляемой авиабомбы непосредственно по Херсону поврежден частный дом и административное здание.

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"Из-за ухудшения погоды оккупантам не удалось активно применять дроны, но один дрон типа FPV они все же направили по правому берегу, еще с одного дрона другой модификации сбросили осколочный боеприпас", - рассказали украинские военные.

Кроме того, за минувшие сутки враг совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием почти 290 снарядов, в том числе 4 обстрела населенных пунктов. По Херсону били два раза, обстреляли также Антоновку и Очаков на Николаевщине.

В результате обстрелов погиб человек, еще двое гражданских ранены, повреждены две многоэтажки, 7 частных домов, два административных здания, два - частных и автомобиль Нацполиции.

В то же время Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач.  Говорится, что из-за сложных погодных условий доразведывание результатов боевой работы затруднено, но уже точно известно, что за минувшие сутки ликвидировано 5 оккупантов. Уничтожены четыре орудия, две единицы автомобильной техники и лодка.

Оккупанты нанесли удары по Херсону - что известно

В Днепровском районе города произошло попадание по частному сектору.  Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина, его жена, которая была в доме, получила взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения ног. Кроме того, одно из попаданий произошло по областной библиотеке имени Гончара. В здании - существенные разрушения, возник пожар.

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