Утром 12 ноября российские военные нанесли удара по Херсону.
Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сегодня утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью.
"Медики, которые приехали на место, лишь констатировали смерть. Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние - средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь", - рассказал чиновник.
Как уточняется, армия РФ ударила по частному сектору. Мужчина на этот момент находился во дворе, его жена - в доме.
Ранее Херсон также оказался под огнем оккупантов. Одно из попаданий произошло по областной библиотеке имени Гончара. В здании - существенные разрушения, также возник пожар.
"Спасатели более полутора часов укрощали пламя. К счастью, без жертв", - сообщил Прокудин, который также обнародовал фото разрушений.
Атаки оккупантов на Херсонщину
Напомним, ночью российские захватчики атаковали юг Украины, применив одновременно баллистику - "Искандер-М" и управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты были направлены по сложному маршруту. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине. Вторая ракета Х-59 и баллистическая ракета попали по открытой территории. Из-за падения обломков сбитой ракеты, повреждены несколько жилых домов.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что силы безопасности и обороны нашей страны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины.