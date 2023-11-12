Одно из попаданий произошло по областной библиотеке имени Гончара.

Утром 12 ноября российские военные нанесли удара по Херсону.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сегодня утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью.

"Медики, которые приехали на место, лишь констатировали смерть. Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние - средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь", - рассказал чиновник.

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Как уточняется, армия РФ ударила по частному сектору. Мужчина на этот момент находился во дворе, его жена - в доме.

Ранее Херсон также оказался под огнем оккупантов. Одно из попаданий произошло по областной библиотеке имени Гончара. В здании - существенные разрушения, также возник пожар.

"Спасатели более полутора часов укрощали пламя. К счастью, без жертв", - сообщил Прокудин, который также обнародовал фото разрушений.

Атаки оккупантов на Херсонщину

Напомним, ночью российские захватчики атаковали юг Украины, применив одновременно баллистику - "Искандер-М" и управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты были направлены по сложному маршруту. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине. Вторая ракета Х-59 и баллистическая ракета попали по открытой территории. Из-за падения обломков сбитой ракеты, повреждены несколько жилых домов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что силы безопасности и обороны нашей страны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины.

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