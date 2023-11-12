В то же время Гуменюк подчеркнула, что враг может бить даже из бухт.

Российские оккупационные войска не выводили ракетоносители на боевое дежурство в Черное море, их враг держит в бухте. Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как она заметила в эфире 24 канала, несмотря на то, что ракетоносители не выведены в море, уровень ракетной опасности остается достаточно высоким. Всего сейчас в Черном море находится четыре корабля, а в Азовском – один. Они проводят патрулирование, контролируя надводную обстановку. В то же время выводить ракетоносители врагу мешает шторм, пояснила Гуменюк.

"Море очень неспокойное. Оно на нашей стороне и не позволяет ракетоносителям выполнять боевые задачи", – отметила она.

Однако Гуменюк подчеркнула, что враг коварен и может запускать ракеты даже из бухт, несмотря на то, что это представляет угрозу непосредственно для экипажа и прилегающей инфраструктуры.

"Такие факты уже были зафиксированы и нельзя сбрасывать их со счета. Именно поэтому Генеральный штаб оценивает ракетную опасность с моря всегда на высоком уровне", – резюмировала она.

Война в Украине: последние новости

На Лимано-Купянском направлении украинские военные нанесли оккупантам немалые потери. Ликвидировано 198 захватчиков. Кроме того, уничтожено 48 единиц вражеской техники, среди которой 8 танков оккупационных войск РФ.

Тем временем российские оккупационные войска терроризируют мирное население Украины. Утром враг ударил по Киевщине баллистической ракетой – ее удалось сбить на подлете к столице. Кроме того, Россия обстреляла автомобильную дорогу в Шосткинском районе Сумской области. Погибли два человека – в момент удара мужчины ехали на мотоцикле.

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