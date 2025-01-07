О трагической вести сообщила его семья.

Стало известно о гибели иностранного военнослужащего в рядах украинской армии. Во время службы скончался 26-летний военный медик Джордан Маклахлан из Арднамурчана в Шотландском нагорье, Великобритания.

"Джордан всегда верил, что приносит пользу, и мы все очень гордимся тем, что он помогал другим", - говорится в заявлении семьи, передает The Guardian.

Сообщается, что теперь его родственники будут ждать дальнейших сведений от Министерства иностранных дел Великобритании, потому что "информация очень ограничена". Родные называют его светлым сыном, братом, внуком, племянником и подчеркивают, что его будет очень не хватать всем, кто его знал.

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О ком еще известно из британцев, погибших за Украину

СМИ пишет, что 26-летний Маклахлан — не первый британец, погибший на войне в Украине. В ноябре стало известно о смерти 22-летнего Каллума Тиндал-Драпера, который был в составе взвода иностранных добровольцев.

В 2023 году, в ноябре, сообщили о гибели британского снайпера Кристофера Перримана. 26 июня 2023 года умер Джордан Чедвик, служивший в Шотландской гвардии с 2011 по 2015 год и отправившийся воевать в Украину воевать в октябре 2022 года.

Ранее УНИАН сообщал, что еще в 2022 году на войне в Украине погиб волонтер из Швеции. Ему было всего 20 лет. Он погиб в результате столкновения с боевой машиной во время эвакуации раненого в районе Бахмута.

Кроме того, в составе Украинского интернационального легиона погиб гражданин Эстонии. Это произошло в результате артиллерийского обстрела.

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