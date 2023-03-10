С осени 2022 года эстонец воевал в составе Украинского интернационального легиона.

Под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Как сообщило издание Postimees, он погиб во вторник в результате артиллерийского обстрела. Юрак стал первым гражданином Эстонии, который погиб на войне в Украине.

С осени 2022 года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.

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По словам товарища Юрака, тот переписывался с ним 6 марта, однако, что он находится в Украине, не знал.

Интернациональный легион в Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский призвал иностранных граждан присоединиться к борьбе против российских оккупантов. Для этого в Украине создали "Интернациональный легион", в который и вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

В начале лета того же года в Генштабе Украины пояснили, что все иностранные граждане, воюющие в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту в соответствии с законом Украины "Про военный долг и военную службу" 1992 года.

За время войны в Украине погибли военные из Грузии, США, Великобритании и нескольких других стран.

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