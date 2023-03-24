Мужчина приехал в Украину в начале полномасштабного вторжения РФ.

В районе Бахмута погиб доброволец из Франции Кевин Давид.

В Министерстве иностранных дел Франции изданию BFM TV подтвердили информацию СМИ о том, что французский доброволец был убит в Бахмутском районе. 30-летний Кевин Д. до полномасштабной войны в Украине был гуманитарным работником. Более года назад он отправился в Украину, чтобы присоединиться к украинской армии.

Подразделение французских добровольцев, воюющих в Украине, сообщили в Twitter, что у мужчины осталась семья.

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"С тяжелым сердцем и огромной грустью мы разделяем с вами смерть нашего брата по оружию Кевина Давида под Бахмутом. У него остались жена и двое детей. Спасибо за твою жертву. Покойся с миром", - говорится в сообщении Task Force Baguette.

Интернациональный легион

Как известно, после начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан присоединиться к борьбе против оккупантов и объявил о создании "Интернационального легиона", в который вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины являются комбатантами.

Недавно стало известно, что в бою погиб новозеландец, сражавшийся против российских оккупнатов на стороне Украины. Также сообщалось о гибели австралийца Сейджа О'Доннелла.

Зимой сообщалось о гибели двоих граждан Польши, вступивших в Интернациональный Легион.

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