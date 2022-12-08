На войне в Украине погиб гражданин Швеции, который помогал эвакуировать раненых военнослужащих.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT. Гибель 20-летнего жителя юга Швеции подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел. Он был там в качестве волонтера добровольческой организации парамедиков "Госпитальеры".

По данным телеканала, мужчина погиб в результате столкновения с боевой машиной во время эвакуации раненого в районе Бахмута.

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Также издание сообщает, что летом в Украине погиб еще один гражданин Швеции. Ранее 30-летний мужчина закончил службу в Вооруженных силах Швеции, чтобы поехать на войну.

Иностранцы на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал о гибели ветерана армии США Дейна Партриджа с позывным "Птица". Мужчина воевал в составе Интернационального легиона.

Также сообщалось, что в бою погиб американец Тимоти Гриффин, участвовавший в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины на востоке.

В начале декабря стало известно, что на фронте погибли двое граждан Польши - Януш Шеремета ("Козак") и Кшиштоф Тифель.

Ранее стало известно о гибели ссооснователя "Интернационального легиона" француза Гастона Бессона.

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