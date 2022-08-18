Речь идет о Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На восходе украинские военные отбили вражеские штурмы и наступления на нескольких направлениях. Оккупанты получили жесткий отпор и отступили.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Так, на Краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка – Выемка, но понесли потери и отступили.

"На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг совершил неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхньоторецьке – Каменка, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

Также на Новопавловском направлении наступательными действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук-Водяное, но "получили жесткий отпор и отступили".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Жданов пояснил, почему россияне не сумели захватить Киев.

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