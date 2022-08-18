Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Донбассе военные отбили наступления российских войск на многих направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Комышувахи, Вернополья, Адамовки и Немаленького.

"На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого. Вел наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Роздольевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка-Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песок, Первомайского и Опытного.

Вел наступление на направлении Лозовое-Первомайское, успеха не имел, отошел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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