Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел.

На территории торгового центра "Амстор" в Кременчуге дополнительно обнаружено пять фрагментов тел.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 15:30 на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел", - говорится в заметке.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку Российской Федерации на украинский торговый центр одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

27 июня Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор".

Сейчас известно о 18 погибших, за медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 госпитализировали.

По данным Службы безопасности Украины, российские ракеты запустили бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства Курской области России.

Журналисты узнали, что военные, которые запускали ракеты по ТЦ служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку.

Между тем советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что Украина ответит на этот удар.

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