По мнению Уильяма Бернса, Путин напрасно считает, что сможет продолжать войну длительное время, и никто его не остановит.

Любая война заканчивается переговорами, но Россия не настроена на них серьезно. Путин считает, что сможет продолжать войну длительное время и никто его не накажет, однако это ошибка.

Такие заявления сделал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью порталу PBS. Он сообщил: "Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян, чего, по моему мнению, в этом случае, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне на данный момент серьезно настроены на реальные переговоры".

По мнению Бернса, Путин уверен в способности России вести продолжительную войну, в которой агрессора никто не сможет остановить. Но кремлевский диктатор заблуждается.

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"Я думаю, что он ошибается, делая эту ставку, так же как он ошибался, глубоко ошибался, делая ставку 24 февраля, когда он начал эту войну", — добавил Бернс.

Как заявил директор ЦРУ, российские военные сейчас "сильно побиты". А украинские защитники полны решимости продолжать давить на врага и успешно продвигаться вперед. При этом ВСУ тоже требуется время на пополнение запасов и переоснащение.

Переговоры Украины и России: последняя информация

Украина сформулировала собственную формулу мира в нашей стране и всей Европе. По словам президента Владимира Зеленского, она включает десять пунктов — от ядерной и энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) считают, что Путин лукавит в заявлениях о готовности к переговорам. Это информационная атака с целью разделить Украину и западных партнеров. Кремлевский диктатор стремится доказать, мол, Киев не хочет идти на компромисс и избегает дипломатии.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 11 декабря заявил: "Переговоры должны быть реальными и конкретными, они не могут быть фиговым листком для российского перевооружения и дальнейшего набора солдат".

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