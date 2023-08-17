Еще было уничтожено пять складов боеприпасов.

Силы обороны Украины за сутки уничтожили почти 90 российских захватчиков и 145 ранили на Таврическом направлении.

Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. В частности, на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1338 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек (погибшие - 88, раненые - 145, пленные - 7)", - сообщил Тарнавский.

Видео дня

Также было уничтожено 25 единиц военной техники противника.

В частности, речь идет об одном танке, пяти боевых бронированных машинах (ББМ), 10 артиллерийских системах и минометахв, трех беспилотных летательных аппаратах и шести единицах автомобильной техники.

Кроме того, было уничтожено пять складов боеприпасов.

Война в Украине: новости

Сегодня утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 17 августа 2023 года ориентировочно составили убитыми 256 тыс. 050 солдат, в том числе 480 человек ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме этого, российские захватчики безуспешно пытались наступать на украинские позиции на шести направлениях линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: