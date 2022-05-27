Также российские войска пытаются выйти на административные границы Херсонской области.

Ситуация на Херсонщине тяжелая, люди ожидают освобождения и не принимают "правила" оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил во время онлайн-брифинге.

"Ситуация в Херсонской области по-прежнему остается тяжелой, тяжелой морально и гуманитарно. Уже пошел четвертый месяц, как оккупант не дает ни одного официального гуманитарного коридора, чтобы завести все необходимые грузы для Херсонской области", - сказал он.

Лагута добавил, что российские войска постоянно обстреливают освобожденные территории, а также территории Нововоронцовской, Высокопольской, Кочубеевской громад и часть территории Великоалександровской громады.

"Враг снова пытается выйти на пределы области", - добавил Лагута.

По его словам, в некоторых селах сложилась критическая гуманитарная ситуация: нет связи, продуктов, медикаментов.

Лагута подчеркнул, что жители Херсонской области ожидают освобождения и не принимают "правила" оккупантов.

По его словам, гауляйтер временно оккупированной области Владимир Сальдо проводил "сборы" директоров школ, на которых предложил пройти "повышение квалификации" в оккупированном Крыму, но практически все присутствующие директора отказались.

Кроме того, как сообщил Лагута, начиная с 11 мая, в области наблюдается тяжелая ситуация с выездом людей на подконтрольную Украине территорию.

Лагута также сообщил, что оккупанты отбирают у предпринимателей цемент, с некоторых дорог снимают плиты для "укрепления позиций".

"Это говорит о том, что будут пытаться удержать захваченные территории. Но все это знает наш Генеральный штаб, наши доблестные Вооруженные силы, и, я думаю, что, когда придет необходимое вооружение (из стран Запада - УНИАН), то никакие сооружения и никакие линии обороны не помогут оккупанту, и он пойдет и будет выбит из нашей земли", - заявил Лагута.

Как сообщал УНИАН, 25 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не смогут освободить Херсон без американских реактивных систем залпового огня MLRS, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

26 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские войска строят третью линию обороны на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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