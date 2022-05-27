Ситуация на Херсонщине тяжелая, люди ожидают освобождения и не принимают "правила" оккупантов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил во время онлайн-брифинге.
"Ситуация в Херсонской области по-прежнему остается тяжелой, тяжелой морально и гуманитарно. Уже пошел четвертый месяц, как оккупант не дает ни одного официального гуманитарного коридора, чтобы завести все необходимые грузы для Херсонской области", - сказал он.
Лагута добавил, что российские войска постоянно обстреливают освобожденные территории, а также территории Нововоронцовской, Высокопольской, Кочубеевской громад и часть территории Великоалександровской громады.
"Враг снова пытается выйти на пределы области", - добавил Лагута.
По его словам, в некоторых селах сложилась критическая гуманитарная ситуация: нет связи, продуктов, медикаментов.
Лагута подчеркнул, что жители Херсонской области ожидают освобождения и не принимают "правила" оккупантов.
По его словам, гауляйтер временно оккупированной области Владимир Сальдо проводил "сборы" директоров школ, на которых предложил пройти "повышение квалификации" в оккупированном Крыму, но практически все присутствующие директора отказались.
Кроме того, как сообщил Лагута, начиная с 11 мая, в области наблюдается тяжелая ситуация с выездом людей на подконтрольную Украине территорию.
Лагута также сообщил, что оккупанты отбирают у предпринимателей цемент, с некоторых дорог снимают плиты для "укрепления позиций".
"Это говорит о том, что будут пытаться удержать захваченные территории. Но все это знает наш Генеральный штаб, наши доблестные Вооруженные силы, и, я думаю, что, когда придет необходимое вооружение (из стран Запада - УНИАН), то никакие сооружения и никакие линии обороны не помогут оккупанту, и он пойдет и будет выбит из нашей земли", - заявил Лагута.
Как сообщал УНИАН, 25 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не смогут освободить Херсон без американских реактивных систем залпового огня MLRS, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.
26 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские войска строят третью линию обороны на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.