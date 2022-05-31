Продвижение наших войск в Харьковской области, сдерживается давление оккупантов в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об определенных успехах на Херсонском направлении.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление - Гуляйполе и Орехово", - прокомментировал он.

В то же время он отметил, что ситуация на Донбасском направлении очень сложная.

"Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния", - подчеркнул президент.

По его словам, учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие.

"Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие – абсолютно приемлемо", - сказал Зеленский.

Он добавил, что каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены как можно быстрее, но действовать надо осторожно, ценя жизнь.

Зеленский еще раз подчеркнул, что целью в этой войне является полное восстановление территориальной целостности нашего государства.

"Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставки нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины. Говорите об этом везде, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за рубежом. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должен сохраняться постоянно", - подчеркнул президент.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: что известно

Первые сообщения о продвижении украинских сил в сторону оккупированных районов Херсонской области начали появляться еще несколько дней назад.

Вечером, 31 мая, британские разведчики констатировали "хорошие результаты" атак ВСУ по позициям оккупантов.

Накануне в МВД обращали внимание, что защитникам удалось отбросить захватчиков на 8-10 км на отдельных участках Херсонской и Запорожской областей.

По словам местных властей Херсонской области, россиян выбивают с третьей линии обороны, которую те выстроили раньше.

В настоящее время силы врага сосредоточены на боях в Северодонецке и захвате всей Донецкой и Луганской областей.

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