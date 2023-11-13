Противники за сутки десятки раз получили "по зубам".

Продолжается полномасштабная война в Украине - за сутки между нашими защитниками и российскими захватчиками произошло 69 боевых столкновений, на ряде направлений враги пытались осуществлять штурмовые действия и потерпели провалы.

На Марьинском направлении возле Новомихайловки и Марьинки воины отразили 24 атаки со стороны противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в понедельник, 13 ноября. На Авдеевском направлении враги продолжают пытаться взять в окружение Авдеевку, украинские бойцы стойко держат оборону и наносят РФ значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак", - отметили в Генштабе.

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Защитники отразили 11 вражеских атак на Купянском направлении - противники тщетно пытались совершать штурмовые действия при поддержке авиации возле Кисловки, Ивановки, Петропавловки и Синьковки.

На Бахмутском направлении воины отразили около 10 российских атак у Андреевки, восточнее Клещиевки и Дубово-Васильевки. Противник использовал авиацию.

"На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили четыре атаки", - добавили в Генштабе.

На Шахтерском направлении противники тщетно пытались осуществлять штурмы при поддержке авиации возле Старомайорского - там отражены две атаки.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются наступать на ряде направлений в нашем государстве, в том числе на Донбассе. Противники в начале октября "оживились" возле Авдеевки.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у этого города сейчас сконцентрирована наибольшая вражеская масса сил и средств на протяженность фронта, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, до Нового года нужно достичь на фронте хоть какой-то "победы", которую можно будет "скормить" людям как нечто эпическое.

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