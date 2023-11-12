В районе Авдеевки сосредоточен один из мощнейших артиллерийских потенциалов противника, отметил эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин зачастил в Ростов-на-Дону в штаб Южного военного округа РФ, и это говорит о том, насколько для диктатора важно до Нового года и "выборов" (президентские "выборы" должны состояться в 2024-м) достичь на фронте хоть какой-то "победы", которую можно будет "скормить потребителям "информационного фаст-фуда" как нечто эпическое и великое достижение".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале в Telegram поделился мнением, что "именно поэтому в районе Авдеевки сейчас сконцентрирована наибольшая масса сил и средств на протяжённость фронта". "Здесь подразделения 2 ОВА (гвардейская общевойсковая армия, - Ред.), 8 ОВА, 41 ОВА, подтягиваются дополнительные силы 90 ТД (гвардейская танковая дивизия, - Ред.). Все это усиливается мясными подразделениями "Шторм Z" и БАРС", - отметил эксперт.

Аналитик добавил, что возле Авдеевки сосредоточен один из мощнейших артиллерийских потенциалов российских оккупационных войск.

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"...Путин, второй раз за короткий срок, не более месяца, посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Для понимания, - даже во время наступления на Бахмут Путин не посещал штаб ЮВО, а тут - два визита с разницей в месяц… Это лишний раз говорит о том, насколько для Путина важно до Нового года и выборов в России достигнуть на фронте хоть какой-то победы...", - считает Коваленко.

Ранее появилась информация, что якобы Владимир Путин в ночь на 20 октября прибыл в Ростове-на-Дону и встретился с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Позже - 10 ноября, стало известно, что главарь россиян снова побывал в Ростове и встречался с Герасимовым.

Важные новости Авдеевки - сегодня это стоит знать:

Российские захватчики "оживились" под Авдеевкой в начале октября - штурмовали позиции защитников Украины и получали "по зубам". Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорил, что враг сосредоточился на захвате этого города, чтобы получить хоть какую-то "знаковую победу".

10 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что за месяц активного штурма Авдеевки РФ потеряла около 10 тысяч оккупантов.

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