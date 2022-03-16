На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются перекрыть доступ к городу Сумы с южного направления.

На Полесском направлении в Киевской области оккупанты хаотично минируют территорию, создавая опасность для мирного населения.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24:00 15 марта.

В частности, на Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

"Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотичное минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий Вооруженных сил Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике", - отмечается в сообщении.

В то же время, на Северском направлении противник в течение дня сосредоточивал усилия на ведении разведки, и также имеет проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

"На Слобожанском направлении противник пытается усилить имеющееся группировки путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ до города Сумы с южного направления и блокировать город Изюм. Успехов не имеет", - отмечается в сообщении.

При этом, на Донецком направлении врагом совершена неудачная попытка продвижения в направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

"Худшей обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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