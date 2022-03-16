По их данным, на Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Российская Федерация имеет проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Волынском направлении действия противника изменений не понесли, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлена переброска в приграничные с Украиной районы подразделений 120й отдельной мотострелковой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ", - говорится в сообщении.

По их данным, на Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

"Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотичное минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. Вследствие эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике. На Северском направлении противник в течение дня сосредоточивал усилия на ведении разведки. Имеет проблемы с обеспечением войск боеприпасами", - сообщили в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить имеющееся группировки путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ до города Сумы с южного направления и блокировать город Изюм - успехов не имеет.

"На Донецком направлении врагом принята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки", - отмечают в Генштабе.

Худшей обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

"На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов", - говорится в сообщении.

В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом потеряно (уничтожено полностью, или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т. н. "операции" на территории Украины.

Напомним, также по данным Генштаба, в РФ планируют досрочно выпускать курсантов для привлечения их к боям в Украине.

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