Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в "вербовочный центр" до Волчанска.

На оккупированной территории Харьковской области российские оккупанты начали активные мероприятия по принудительной мобилизации местных жителей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, опубликованном в социальной сети Facebook.

"В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения", - рассказали в Генеральном штабе.

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Отмечается, что мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в "вербовочный центр" в Волчанск.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов сообщил, что украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

По его словам, с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия на определенных направлениях.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что украинская армия создала угрозу для снабжения вражеской группировки на Изюмском направлении, которое было самым мощным среди всех подразделений вражеских войск.

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