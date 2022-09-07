Военное командование планомерно реализовывает свой замысел по постепенному отрезанию логистических маршрутов для каждой российской группировки.

Вооруженные силы Украины создали угрозу для снабжения вражеской группировки на Изюмском направлении, которое еще недавно было самым мощным среди всех подразделений российских войск.

Об этом военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Еще недавно, месяц назад, мы определяли изюмское группировку как наиболее мощную, и таким она была для российских войск. И вот сегодня мы с удовольствием получаем сведения, что наши Вооруженные силы создают непосредственную угрозу для снабжения именно изюмского группировки", - сказал Кузан.

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Эксперт отметил, что подразделения Сил обороны успешно действуют на Харьковском направлении, где расположен Купянск, который является узловой железнодорожной станцией и пути снабжения украинской группировки.

"Основным путем для снабжения на том направлении является железная дорога, потому что большая группировка нуждается в крупных поставках горючего, боеприпасов, техники и живой силы", - сказал Кузан.

Он также отметил, что военное командование планомерно реализовывает свой замысел по постепенному отрезанию именно логистических маршрутов для каждой российской группировки на всех направлениях фронта.

Ситуация на Харьковщине: что известно об успехах ВСУ

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, 5 сентября украинские бойцы вблизи Купянска убили и ранили более 100 оккупантов. 4 сентября ВСУ уничтожили полевой склад с боеприпасами вблизи Семеновки и Купянска.

Вчера Купянский горсовет оставил сообщение впервые за полгода и отметил, что ВСУ уже близко. А утром стало известно, что в ISW обновили карту боевых действий с учетом ситуации в Балаклее на Харьковщине.