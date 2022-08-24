Только в так называемой "ЛНР" 55% мужского населения уже стали "пушечным мясом" и процесс принудительной мобилизации продолжается.

Принудительно мобилизованным, попавшим в ряды оккупантов, нужно сложить оружие и не воевать против ВСУ.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время информационного телемарафона.

На вопрос ведущего, что могут сделать те, кого уже мобилизовали, Верещук ответила, что они могут сложить оружие и не воевать.

"То, что они и делают в основном: складывать оружие, не воевать против нашей регулярной армии, не стрелять в людей, потому что потом, если они останутся живы, они будут отвечать перед законом", - рассказала она.

Вице-премьер отметила, что только в так называемой "ЛНР" 55% мужского населения уже стали "пушечным мясом" и процесс принудительной мобилизации продолжается. Людям, которых еще не мобилизовали, она посоветовала эвакуироваться и бежать любыми методами.

"Что сделать? Эвакуироваться, убежать от такой мобилизации. Пытаться спастись всеми методами, не верить окупанту, не верить враждебной пропаганде и сделать все, чтобы покинуть эту территорию, которая на сегодня является временно оккупированной", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что отсидеться не получится. Оккупанты привлекают в свои ряды даже несовершеннолетних.

"Там даже 16-летних детей привлекают. Те будут подносить снаряды, те будут поварятами в столовых. Я сейчас цитирую их перехваты, потому что знаю, потому что владею ситуацией, владею информацией", - рассказала она.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за минувшие сутки украинские военные "откобзонили" еще 150 российских оккупантов.

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