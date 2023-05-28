Также удалось уничтожить три склада с боеприпасами противника.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более роты российских оккупантов, а также уничтожили и повредили восемь единиц вражеской техники.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 609 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 8 единиц военной техники противника", - рассказал он.

По словам Тарнавского, речь идет о двух танках, трех боевых машинах пехоты, системе видеонаблюдения "Муром-м" и гаубицу 2А65 "Мста-Б".

Кроме того, удалось уничтожить три склада с боеприпасами российского врага.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали около 400 российских оккупантов. Также были уничтожены вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другая вражеская техника. Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 206,6 тысяч человек.

На Херсонском направлении за минувшие сутки украинские военные обнаружили и уничтожили семь российских БПЛА оперативного и тактического уровней. Также ВСУ ликвидировали шесть рашистов и уничтожили девять единиц авто-бронетехники, две крупнокалиберные пушки "Гиацинт-Б".

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