Российские захватчики несут определенные потери, но украинцев предупреждают о возможности ракетной атаки.

На Херсонском направлении российские оккупанты существенно усилили воздушную разведку. В частности, за минувшие сутки обнаружено и уничтожено семь беспилотных шпионов оперативного и тактического уровней.

"Общие же потери врага составили шесть рашистов, девять единиц авто-бронетехники, две крупнокалиберные пушки "Гиацинт-Б" и две переоборудованные (под ДРГ - УНИАН) лодки. Еще один наблюдательный пункт противника также уничтожен", - сообщает оперативное командование "Юг".

Также отмечается, что в Черном море враг вновь убрал носители "Калибров". В частности, корабельная группировка россиян сейчас составляет семь единиц, еще один корабль дежурит в Азовском море.

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"Все ракетоносители заведены в пункты базирования, но уровень ракетной угрозы остается высоким. Для вывода ракетоносителей на дежурство достаточно нескольких часов, а после дроновой атаки враг часто применял ракетные удары, как средство усиления давления и психологического напряжения населения", - акцентируют украинские военные.

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Напомним, вчера, 27 мая, враг внезапно вывел в Черное море носитель "Калибров", который до того отсутствовал. В то же время, обстановка обстановка в Азовском и Средиземном морях последние несколько дней остается без изменений. В Азовском - носителей "калибров" нет, в Средиземном - один с четырьмя ракетами на борту.

Также стало известно об очередных успехах ВСУ на юге. В частности, украинским защитникам удалось уничтожить систему видеонаблюдения "Муром" и два "Shahed-131/136", которые атаковали Николаевщину. Кроме этого, Силы обороны метко сбивают беспилотных шпионов.

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