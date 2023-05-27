В частности, среди уничтоженного оказались станция радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и система видеонаблюдения "Муром-М".

На Таврическом направлении в течение суток силы обороны уничтожили почти две роты российских оккупантов, обезврежено 13 единиц военной техники противника.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении в течение суток выполнили 774 огневых задачи.

По его словам, речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН). Уничтожено и повреждено 13 единиц военной техники противника. В частности, танк, 4 БМП, БПЛА "Ланцет-3", БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан", станция РЭБ "Борисоглебск-2", система видеонаблюдения "Муром-М", - заявил командующий.

Также, как добавил Тарнавский, было уничтожено 4 склада с боеприпасами врага.

Российские потери в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала войны общие боевые потери оккупантов составили 206 тыс. 200 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 480) захватчиков. Также были уничтожены три вражеских танка, семь боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы и две РСЗО.

Примечательно, что в течение мая резко выросли потери россиян в артиллерии. Учитывая важность этого типа вооружений для российской тактики ведения войны, это будет иметь далеко идущие последствия для агрессора.

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