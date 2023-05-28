С начала вторжения в Украине ликвидировано более 206,6 тысяч российских военных.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы уничтожили еще около 400 российских оккупантов. Также лидквидированы десятки единиц вражеской техники.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 206,6 тысяч человек, из которых 400 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, за сутки враг потерял три танка (всего 3 тыс. 797), семь боевых бронированных машин (7 тыс. 456), 11 артиллерийских систем (3 тыс. 425), три беспилотника оперативно-тактического уровня (2 тыс. 993), а также девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (6 тыс. 192) и две единицы спецтехники (451).

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Не претерпели за минувшие сутки изменений потери врага в отношении реактивных систем залпового огня - 574, средств противовоздушной обороны - 329, самолетов - 313, вертолетов - 298, крылатых ракет - 1 тыс. 056 и кораблей и катеров - 18.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты не отказываются от попыток полного захвата Луганской и Донецкой областей и продолжают стягивать туда большинство личного состава и техники. В то же время, украинская армия удерживает позиции и наносит врагу ощутимые потери. Так, за сутки, 27 мая, подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку.

Кроме того, этой ночью во время массированной атаки дронами на Украину украинские военные сбили 52 из 54 выпущенных вражеских беспилотников "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил ВСУ, это было рекордное количество дронов-камикадзе, которым россияне атаковали когда-либо Украину.

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