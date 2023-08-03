За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

В течение прошедших суток на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечают, что за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения на фронте.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Также на Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного.

В то же время оккупанты на Запорожском направлении сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. враг нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты наносят авиационные удары и обстреливают из различных видов вооружения населенные пункты Украины.

Война в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лигосор сообщил, что за последние четыре дня на Сватовщине была тяжелая ситуация, поскольку российские оккупанты пытались продвинуться из районов Кармазиновки и Куземовки на Новоселовское и Новоегоровку.

Враг применял очень мощно артиллерию и наземные группы "Шторм Z". Силы обороны удержатся на позициях и наносят поражение врагу.

Вас также могут заинтересовать новости: