Глава Одесской ОВА пообещал, что за Одессу будут драться, несмотря ни на что.

Председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 5 марта.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, в области завершили эвакуацию детей-сирот в Польшу и Румынию.

Также власть собирается образовать специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесчины, чтобы при любой ситуации у людей не было проблем с продуктами.

Кроме того, устанавливаются новые блокпосты на ключевых направлениях и усиливается контроль за дорогами, чтобы исключить деятельность ДРГ.

Марченко отметил, что был начат сбор подписей под обращением к странам НАТО с требованием закрытия неба над Украиной.

"Я хочу еще раз заметить, что мы будем драться за нашу Одессу, несмотря ни на что. Можете быть уверенными. Мы победим", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, за день 5 марта в Одесской области украинские военные сбили три российских истребителя.

"В настоящее время у нас подтверждение сбития уже трех самолетов Вооруженных сил Российской Федерации над территорией Одесской области. Задержаны трое летчиков", - рассказал Максим Марченко.

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