Оккупанты удивились мастерству воина и пожаловались, что он долго им "жизни не давал".

Украинский пулеметчик придумал, как безопасно и эффективно уничтожать оккупантов. Он создал систему дистанционного управления и вел огонь по врагам на расстоянии. По словам противника, боец долго "жизни не давал" подразделению противников.

На видео ниже, которое опубликовал портал InformNapalm, оккупант демонстрирует позицию украинского пулеметчика.

"Он нам жизни не давал. Мы сюда минометом — прямо вот так вот рядом падает, а он все равно работает. Мы думали, что там такой за пулеметчик. Думали, может Буцефал (конь Александра Македонского, — УНИАН). Работали, работали, а когда зашли, то увидели", — пожаловался один из рашистов.

По словам вражеского солдата, украинский воин использовал оружие с БТРа, для которого он реализовал дистанционное управление. Оккупант показал провода, идущие к пулемету. Он предположил, что боец ВСУ стрелял из блиндажа и не реагировал на ответный огонь, так как находился в безопасности.

Напомним, это далеко не первая история героизма украинцев. Вчера УНИАН сообщал о пенсионере, который помог из собственного ружья сбить вражеский самолет Су-34. А на Полтавщине дедушка использовал флаг Украины, чтобы потопить два танка противника.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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