Его готовятся депортировать из Украины.

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала россиянина, который поддерживал действия оккупантов. Он также мог готовить диверсию, так как скрывался возле важного стратегического объекта.

О проведенной операции пресс-центр СБУ рассказал на своей официальной странице на Facebook.

"Сотрудники спецслужбы разоблачили гражданина России, который проводил деструктивную деятельность во Львовском регионе. Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", — сообщили в СБУ.

Служба безопасности также установила, что длительное время гражданин РФ скрывался в одном из домов неподалеку от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас принимаются превентивные меры против возможных диверсий на его территории.

Правоохранители составили административный протокол о задержании россиянина. Сейчас готовятся документы, чтобы выдворить злоумышленника из Украины.

Напомним, на этой неделе СБУ отметилась сразу несколькими успешными операциями. На Харьковщине бойцы спецслужбы взяли в плен 11 вражеских снайперов. А в Киевской и Хмельницкой областях удалось задержать двух коллаборантов и вражескую ДРГ соответственно.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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