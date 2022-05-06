Жильем обеспечили еще 320 человек.

На Львовщине построили уже второй модульный городок для внутренне перемещенных лиц, рассчитанный на более чем 300 человек.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Установили 80 домиков, рассчитаны они на 320 человек. Мы понимаем, что в сравнении с количеством вынужденных переселенцев на Львовщине, а сейчас в области проживает 300 тысяч ВПО, и это только те, кто зарегистрировался, – эти цифры кажутся незначительными, однако это только начало", - отметил он.

По словам главы ОВА, в ближайшее время такие городки кроме Львова появятся также в Стрыйской, Судововышнянской и Добротворской общинах.

"Это крыша над головой для около полутора тысяч наших сограждан", - заметил он.

Кроме этого, планируют ремонтировать и переоборудовать уже имеющиеся помещения, выкупать готовое жилье.

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будут ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей. В этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

20 апреля во Львове открыли первый модульный городок. В нем разместились более двух сотен человек, потерявших дом из-за войны.

Более 300 контейнерных домиков для Украины безвозмездно передала Польша.

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