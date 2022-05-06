А на Киевщине спецслужба установила местонахождение и задержала еще двух коллаборантов.

Служба безопасности Украины взяла в плен 11 вражеских снайперов в результате спецоперации на Харьковщине.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 российских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", который обстреливал украинские позиции".

Также представитель спецслужбы рассказал следующее:

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ, которая планировала диверсии в регионе. В состав группы входило три человека, которые были на связи со своими российскими кураторами. Участники ДРГ также осуществляли видеофиксацию ракетных ударов оккупантов по стратегически важным объектам.

На Киевщине спецслужба установила местонахождение и задержала еще двух коллаборантов. По данным следствия, они способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района. А кроме того – участвовали в мародерстве и похищении украинских патриотов.

По данным спикера, с начала полномасштабной войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов.

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