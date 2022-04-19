Террориста ликвидировали в бою вблизи Кременной Луганской области.

На Луганщине ВСУ ликвидировали боевика "ЛНР" Михаила Кищика с позывным "Миша Чечен".

Как известно, он возглавлял один из казачьих батальонов псевдореспублик и 8 лет воевал против суверенитета Украины, пишет ВВС.

Террориста ликвидировали в бою вблизи Кременной Луганской области.

"Тяжелые новости с фронтов. Погиб Патриот ЛНР, подполковник Михаил Кищик ("Миша Чечен")", – написали в фейковом правительстве временно оккупированных территорий.

Сообщается, что Кищик и другие террористы попали в оцепление возле Кременной.

Как пишут СМИ, подразделение "Миши Чечена" было известно благодаря мародерству, которое совершало на занятых землях. Когда в 2016 году ситуация на Донбассе и Луганщине стала более стабильной, Кищик стал одним из организаторов серых схем поставки контрабанды через линию фронта.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты 18 апреля взяли под контроль Кременную Луганской области.

Накануне он сообщал, что российские захватчики зашли в город Кременная. Продолжались уличные бои.

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