Украинские военные отошли от Кременной для перегруппировки.

В Кременной оккупанты обстреляли "скорую", выехавшую за раненым гражданским человеком. Врачи хотели спасти мужчину, который пытался уехать из города, но попал под вражеский огонь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он напомнил, что сегодня оккупанты расстреляли людей, которые пытались выехать из захваченного оккупантами города Кременная, четверо погибли.

Там на месте обстрела был еще один тяжелораненый человек. Именно к нему пытались добраться медики, но скорую помощь обстреляли.

Он отметил, что украинские военные отошли от Кременной для перегруппировки. По его словам, позиционные бои продолжаются В Рубежном и Попасной.

При этом он подчеркнул, что "мариупольская ситуация" сейчас наблюдается в Рубежном, Попасной, Горной общине. "Более 70% разрушений. Населенные пункты-призраки", - сказал Гайдай. При этом он подчеркнул, что временно оккупированные территории никто бросать не собирается, ВСУ отвоюет каждый сантиметр нашей земли.

Ранее УНИАН уже сообщал, что атаки на Кременную Луганской области длились три дня, российские оккупанты расстреливают все автомобили, которые видят.

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