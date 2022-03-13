За прошедшие сутки оккупационные войска совершили 49 обстрелов территории Луганщины.

В результате обстрелов разных районов Луганской области есть погибшие и раненные. В частности, сообщается, что троих несовершеннолетних детей доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Повреждены многоэтажные и частные дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Попасной, Приволье и Золотом. В некоторых домах из-за обстрелов произошло возгорание.

"Под вражеский артиллерийский обстрел попали три общеобразовательных школы, больница, торговый центр в г. Северодонецк. Также вражеский снаряд попал в одно из помещений полиции Луганщины. В городе Северодонецк и Лисичанск вражеским огнем повреждены газопроводы", - сказано в сообщении полиции.

Утром воскресенья оккупационные войска РФ обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. В этом соборе расположено укрытие, куда, в случае опасности, спускаются жители города.

Напомним, в результате ракетной атаки на Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском полигоне (Львовщина) погибли 35 человек, еще 134 - травмированы.

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