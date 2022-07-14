Украинские артиллеристы успешно продолжают уничтожать вражеские склады с боеприпасами в глубоком тылу рашистов.

Сегодня утром снова начались бои с российскими оккупантами на окраинах Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Жители захваченных территорий начинают осознавать неизбежность возвращения оккупированных населенных пунктов под контроль Украины", - отметил он.

Также Гайдай напомнил, что украинские артиллеристы успешно продолжают уничтожать вражеские склады с боеприпасами в глубоком тылу рашистов.

"Это замедлило российские наступления, количество обстрелов также уменьшилось. Население оккупированных территорий уже в предвкушении деоккупации и начало "просыпаться" от "сладких победных речей" пропагандистов. Утром снова начались бои в окрестностях области, Белогоровка и Верхнекаменка держат оборону", - сообщил он.

Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты стягивают войска вблизи пгт. Белогоровка Сеєвєродонецького района.

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