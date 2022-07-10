По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, быстро оккупировать Луганщину российские войска не смогут.

Российские оккупанты стягивают войска вблизи пгт. Белогоровка Северодонецького района.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окружающие населенные пункты, наносит авиационные удары, но быстро оккупировать всю Луганскую область все еще не в состоянии. Только в течение последней ночи россиянами осуществлено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью, но им это не удается.

Напомним, 8 июля Гайдай заявил, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы. Там отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

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