Россия не прекращает практику вербовки наемников, а ЗАЭС использует как базу для размещения личного состава.

Во временно оккупированный Россией Крым прибыло около 400 боевиков-иностранцев для войны против Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. В частности, и граждан других стран. Стало известно о прибытии 9 октября этого года, на временно оккупированную территорию АР Крым, около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сводке.

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"Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, приостановлена отправка мобилизованных в учебные центры Вооруженных сил Российской Федерации до 1 ноября. Все потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава", - сказано в сводке.

Российские войска на ЗАЭС

Кроме того, российские захватчики увеличивают личный состав на территории Запорожской атомной электростанции.

"В городе Энергодар, 10-11 октября, было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. По имеющейся информации, оккупанты используют станцию как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается", - отмечается в сводке.

Также противник усиливает режимные меры.

"На блокпостах вокруг Мелитополя, для проведения тщательных обысков, вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ", - сказано в сводке.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в подразделения российских оккупантов начали прибывать лица, которые осуждены за уголовные преступления.

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

После этого два эксперта организации остались на станции и продолжили работу на постоянной основе. Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

По результатам работы, в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" для избежания аварии на ЗАЭС.

11 сентября в МАГАТЭ объявили о начале консультаций по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на оккупированной ЗАЭС находятся 500 российских военных и военная техника.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что в случае аварии на ЗАЭС последствия могут быть катастрофическими. Мир еще не сталкивался с подобным ядерным шантажом.

5 октября президент РФ Владимир Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной Запорожской АЭС, зарегистрировала предприятие в Москве, которое будет управлять украинской станцией.

Гросси заявил, что решение Путина о передаче ЗАЭС в собственность России является нарушением международного права. И по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

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