Все тела доставлены в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В Киевской области выявили тела еще четырех погибших в результате российской агрессии, среди них – 10-летняя девочка.

Как сообщает в Facebook полиция Киевской области, вчера на территории Бородянской общины правоохранители провели эксгумацию тел мирных жителей.

Отмечается, что в селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, которая погибла в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

В полиции сообщают, что в селе Шибено полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, погибшая от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда, а также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли в упор возле его дома.

"Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя бабушка из села Озерщина. Пожилая женщина погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки", – сказано в сообщении.

Полиция провела предварительный осмотр тел погибших. Они доставлены в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

На Киевщине уже обнаружены тела 1202 гражданских

С начала деоккупации Киевской области уже обнаружено, осмотрено и передано в судебно-медицинские учреждения 1202 тел погибших от рук оккупантов мирных жителей. Еще 300 человек остаются пропавшими без вести.

Как сообщал ранее УНИАН, россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах в Украине. Зомбированная россиянка убеждает своего сына-оккупанта, что он убивает "не детей, а фашистов".

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