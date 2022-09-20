Во время патрулирования леса вдоль Варшавской трассы в районе поселка Ворзель были обнаружены останки двух человек в гражданской одежде.

В понедельник, 19 сентября, на Киевщине добровольцы обнаружили тела двух гражданских, которые стали жертвами российской агрессии.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

"Добровольцы Бучи нашли тела еще двух жертв российской агрессии. Во время патрулирования леса вдоль Варшавской трассы в районе поселка Ворзель добровольцами добровольческого формирования Бучанской городской территориальной общины №1 были обнаружены останки двух человек в гражданской одежде", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место был вызван наряд Национальной полиции.

Напомним, в Мощуне нашли останки убитого оккупантами человека со следами казни. Так, на земельном участке недалеко от леса полицейские нашли присыпанный землей череп.

К началу сентября уже 1360 тел погибших во время боевых действий на Киевщине. Отметим, село Мощун в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало главным форпостом, который помог выиграть битву за оборону Киева. Несмотря на наступление врагов, украинские военные удержали этот населенный пункт.

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