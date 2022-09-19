Теперь по мосту могут ездить грузовые и легковые автомобили.

Между селами Андреевка и Красная Горка Бучанского района Киевской области отремонтировали взорванный весной оккупантами мост через реку Здвиж.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Раньше его взорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области. Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Макарове отремонтировали мост через реку Здвиж, расположенный на автодороге Т 1019, соединяющей Вышгородский, Бучанский и Фастовский районы.

Мост был поврежден российскими военными во время их стремительного отступления с территории Киевской области, ранее занятой ими во время попытки захвата столицы Украины после вторжения.

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